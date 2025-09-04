تحرك امريكي لإلغاء "جدول تلقيح الأطفال"

وخلال إعلانه عن الخطط، شبه كبير مسؤولي في الولاية، الجراح العام لولاية فلوريدا لادابو، هذه الأوامر بـ"العبودية"، فيما لم يُفصِح مسؤولو فلوريدا عن جدول زمني أو تفاصيل بشأن إنهاء هذه التفويضات، ولا يُمكن إلغاء العديد منها إلا بتصويت من المجلس التشريعي للولاية ذي الأغلبية الجمهورية، بينما يُمكن لوزارة الصحة في الولاية إلغاء بعضها الآخر.لكن لادابو تعهد عدة مرات خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء بإنهاء "جميع هذه الهجمات، كل واحدة منها على حدة"، فيما تعرض الجراح العام لانتقادات متكررة من قبل الأطباء وجماعات الصحة، الذين يقولون إنه نشر معلومات مضللة.ونددت النائبة الديمقراطية في آنا إسكاماني بالخطة الرامية إلى إنهاء جميع التفويضات ووصفتها بأنها "متهورة وخطيرة"، قائلة إنها " صحية عامة في طور التكوين في ولاية صن شاين".في حين أن كل ولاية تشترط تطعيم الأطفال من أجل الالتحاق بالمدارس العامة، فإن كل ولاية لديها سياسات مختلفة بشأن منح الإعفاءات من هذه المتطلبات.وقد خففت ولاية أيداهو، وهي ولاية أخرى يهيمن عليها الجمهوريون، العديد من قواعدها المتعلقة باللقاحات في وقت سابق من هذا العام، لكنها لا تزال تشترط تطعيم الأطفال.في فلوريدا، يُطلب من الطلاب حاليًا التطعيم ضد أمراض متعددة، بما في ذلك جدري الماء، والتهاب الكبد B، والحصبة، والنكاف، وشلل الأطفال.كما أدانت جمعية فلوريدا للتعليم، وهي مجموعة تمثل أكثر من 120 ألف معلم ومدير مدرسة، هذه الخطوة، قائلة إن مسؤولي الصحة يناقشون "تعطيل تعلم الطلاب وجعل المدارس أقل أمانًا".