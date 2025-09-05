خلال 24 ساعة.. رصد ثاني توهج قوي على الشمس

وقال تقرير صادر عن المعهد: "في الخامس من ايلول الجاري، تمام الساعة 04:16 صباحا بتوقيت ، تم رصد توهج شمسي قوي من الفئة M1.4 في منطقة البقع الشمسية 4207 (N28E00)، واستمر لمدة 13 دقيقة."وأشار التقرير إلى أن العلماء في المركز رصدوا يوم الخميس أيضا توهجا قويا من الفئة M1.0، بدأ في منطقة البقع الشمسية (N28E07)، واستمر لحوالي 13 دقيقة.وتقسم التوهجات الشمسية إلى خمس فئات حسب شدة الأشعة السينية المنبعثة منها، وتصنف من الأخف إلى الأقوى: A، B، C، M، X. فعلى سبيل المثال، إذا كان التوهج من الفئة A0.0 (خفيف)، فإن قوة الإشعاع في مدار الأرض تبلغ 10 نانوواط لكل ، وتزداد بمقدار 10 أضعاف إذا كان التوهج من الفئة B.وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، مسببة خللا في أنظمة الطاقة، وتأثيرات على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.كما يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية القوية على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة.