عالم نفس روسي: الكحول سلاح فتاك للجسم

ويصف كازانتسيف الكحول بأنه سلاح فتاك.ويقول: "بالنسبة للدماغ، لا يهم إن كانت نسبة الكحول في المشروب عالية أم منخفضة، أي أن شرب بضعة لترات من الجعة أو النبيذ يشكل خطرا فعليا."ووفقا له، لا يُعتبر الكحول في الحادي والعشرين مادة مؤثرة نفسيا، بل على العكس، فهو يضعف الوعي ويكبح عمل المنطقة الجبهية، ثم يغفو الشخص أو يصبح بطيئا. وهذه الحالة غير مناسبة للشباب، لأنهم بحاجة إلى أن يكونوا نشيطين ومنتجين باستمرار، وأن يطلقوا العنان لأفكارهم.ويضيف: "لكن بالنسبة لكبار السن، غالبا ما يكون الكحول هو المنقذ، أي كمخدر مقبول اجتماعيا، فهو يرخي الأعصاب ويهدئها ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي."ويشير الخبير إلى خطورة فقدان السيطرة على النفس، لأنه يؤدي إلى فراغ بيولوجي واجتماعي وروحي، ويؤدي إلى تدمير الجسم.