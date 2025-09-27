موقع جديد للعراق بقائمة "البلدان الأكثر عرضة للكوارث" في 2025

وبقائمة تضم 193 دولة، تصدرت القائمة بالمرتبة الأولى بصفتها الدولة الأكثر عرضة للمخاطر وبعدد نقاط بلغت 46.5 نقطة، وذلك نتيجة لكونها معرضة لمخاطر الفياضات بكثرة، اما في المرتبة 193 الأخير جاءت باعتبارها اقل دولة عرضة للمخاطر والكوارث الطبيعية بعدد نقاط بلغ 0.18 نقطة.تقدم مرتبتين في مؤشر المخاطر العالمية الذي يقيس مدى تعرض البلدان الى الكوارث سواء على شكل حرائق او جفاف او غرق او زلازل وبلغت نقاط العراق بالمؤشر 9.06 ليأتي بالمرتبة 61 عالميًا، لكن بالرغم من ان مرتبته أسوأ من العام الماضي حيث جاء بالمرتبة 63 عالميا العام الماضي، الا ان نقاطه هذا العام افضل من العام الماضي التي كانت تبلغ 9.25، فكلما ارتفعت نقاطك ترتفع مرتبتك فتكون اكثر عرضة للمخاطر، لكن تناقص نقاط العراق بالمخاطر يعني انه افضل من العام الماضي، الا انه لم يحسن نقاطه بشكل اكبر ليحافظ على مرتبته 63، بل ان بلدانا أخرى كانت اسرع منه بتحسين النقاط ما دفعها لتحجز المقاعد الخلفية بالمخاطر ودفع العراق الى الأعلى بالترتيب.عربيا حافظ العراق على مرتبته العاشرة عربيًا اسوة بتصنيف العام الماضي.