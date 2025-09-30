بينها دولة عربية.. أسوأ 10 بلدان في العالم بجودة الحياة

وجاءت نيجيريا بمؤشر جودة حياة يبلغ 15.6 نقطة، لتتصدر قائمة أسوأ البلدان بجودة الحياة، تليها فنزويلا، بـ73 نقطة، ثم بنغلادش، وسيريلانكا، ثم ، وايران، ثم ، وبعدها كينيا وفيتنام، ثم بصفتها افضل الدول العشرة السيئة بجودة الحياة.وبلغت نقاط مصر 83.2 فيما بلغت نقاط 86 نقطة، فيما لم يضم التصنيف اسم .اما افضل دولة بجودة الحياة فكانت لوكسمبورغ بنقاط بلغت 218 بمؤشر جودة الحياة.