Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موسكو تعلن تدمير 30 مسيرة أوكرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان

علم وعالم

2025-10-08 | 02:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان
692 شوهد

السومرية نيوز – علم وعالم

كشفت دراسة جديدة أن مياه الشرب المعبأة قد تحتوي على مستويات خطيرة من جزيئات البلاستيك الدقيقة القادرة على اختراق دفاعات الجسم والتراكم في الأعضاء الحيوية؛ ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض مزمنة أخرى.


وأوضحت الدراسة، التي قادتها خبيرة إدارة البيئة سارة ساجدي من جامعة كونكورديا، أن الأشخاص الذين يشربون المياه المعبأة بانتظام يستهلكون ما يقارب 90 ألف جزيء بلاستيك دقيق إضافي سنويا مقارنة بمن يشربون مياه الصنبور. وتتكوّن هذه الجزيئات المجهرية، التي قد لا يتجاوز حجمها ميكرونين اثنين، أثناء تصنيع المياه المعبأة وتخزينها ونقلها.

ووصفت ساجدي المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام زجاجات البلاستيك أحادية الاستخدام بأنها “خطيرة”، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في السمّية المزمنة وليس في التسمم الحاد.

وقالت: “شرب المياه المعبأة في حالات الطوارئ لا بأس به، لكنه لا يجب أن يكون عادة يومية”، داعية إلى رفع الوعي العام حول المخاطر طويلة الأمد.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Journal of Hazardous Materials، أدلة متزايدة تربط التعرض للبلاستيك الدقيق بحالات الالتهاب المزمن، والإجهاد التأكسدي، واضطراب الهرمونات، والعقم، وتلف الأعصاب، والسرطان. وتشير أبحاث حديثة إلى أن هذه الجزيئات قد تُحدث تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء؛ مما يخلّ بتوازن البكتيريا المفيدة ويسهم في أمراض مثل سرطان القولون والاكتئاب.

كما تم اكتشاف وجود جزيئات البلاستيك الدقيقة في أنسجة الرئة البشرية والمشيمة وحليب الأم وحتى الدم؛ ما يثير القلق بشأن قدرتها على اختراق الجسم بعمق. ويعتقد العلماء أنها قد تحمل مواد كيميائية ضارة أو تُشكّل أغشية حيوية تتيح للبكتيريا الضارة التكاثر؛ ما يزيد من المخاطر الصحية. ومع ذلك، لا تزال الآثار طويلة المدى غير مفهومة بالكامل بسبب نقص الأبحاث العالمية المعيارية.

ودعت ساجدي إلى تعزيز القوانين الخاصة بالحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مطالبةً بـ وضع ملصقات إلزامية تُوضح وجود الجزيئات الدقيقة في المنتجات وأثرها الصحي، ومحاسبة الشركات على دورة حياة منتجاتها من الإنتاج حتى التخلص منها.

كما ينصح الخبراء الأفراد بتقليل تعرضهم للبلاستيك عن طريق استبدال الأدوات البلاستيكية بالزجاج والمعادن والمواد الطبيعية. واختتمت ساجدي بالقول إن معالجة تلوث البلاستيك الدقيق ضرورية لضمان “مستقبل أكثر استدامة وأمانا لمصادر مياه الشرب.”

 >> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
Play
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Play
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
Play
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-08
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
Play
بنات الليل أم بنات الحاجة؟ قصص العاملات في المقاهي والبارات - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٣ | الموسم 7
16:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
Play
حادلة الاستبعادات تصيب سجاد وتخطئ سند - من الأخير م٢ - حلقة ٦٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
Play
نشرة ٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Play
العراق في دقيقة 07-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Live Talk
Play
Live Talk
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
Play
قرار منع تربية الطيور على سطح البيوت - Live Talk - الحلقة ١٣٣ | 2025
10:30 | 2025-10-07
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03

اخترنا لك
"كيلوغرام الأظافر بـ21 دولار"... والاستخدام صادم!
05:55 | 2025-10-01
بينها دولة عربية.. أسوأ 10 بلدان في العالم بجودة الحياة
06:18 | 2025-09-30
موقع جديد للعراق بقائمة "البلدان الأكثر عرضة للكوارث" في 2025
06:03 | 2025-09-27
في يوم السياحة العالمي... إليك أكثر الدول زيارة في العالم لعام 2024!
02:00 | 2025-09-27
صالات الجيم أقذر من مقاعد المرحاض بـ362 مرة! كيف تحمي نفسك؟
06:12 | 2025-09-26
خطوة تاريخية نحو علاج التوحد: اعتماد "ليوكوفورين" يُقلل النوبات ويُعزز المهارات الاجتماعية!
07:57 | 2025-09-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.