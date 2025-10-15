تطورات جديدة في قضية الفنان فضل شاكر

ومن المنتظر أن يحدّد رئيس خلال هذا الأسبوع، موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة الفنان اللبناني بشأن التّهم المنسوبة إليه، وذلك بعد دراسة ملف القضايا المتّهم فيها، ومراجعة أقواله، خاصة في الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي تسقط قانونياً بعد تسليم نفسه طواعيةً الى بدايةً الشهر الجاري.وأوضحت المعلومات أن موعد الجلسة الأولى قد يُحدّد بداية الأسبوع المقبل، على أن تستمر المحاكمة لجلسات عدة، حيث يستمع فيها رئيس وأعضاء المحكمة الى عن الفنان ، وأقوال الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا التي حصلت قبل سنوات ضد .يُذكر أن فضل شاكر يواجه اتهامات بالمشاركة في المعارك ضد الجيش اللبناني في عبرا عام 2014 وقتل جنود، ولكن المحكمة العسكرية قد برّأته منها عام 2018، ويواجه أيضاً تهمة الانضمام إلى مجموعة مسلّحة وتمويلها، وتهمة الاساءة إلى دولة شقيقة، وتهمة تبييض الأموال، وهي التُّهم التي كانت قد صدرت أحكام غيابية فيها بسجنه لمدة 22 عاماً عام 2020.