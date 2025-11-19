ارتفاع الذهب التاريخي: كيف انعكس على احتياطيات أكبر 5 دول عربية؟

شهد العالم في تشرين الأول 2025 موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار الذهب، دفعت بالمعدن النفيس إلى تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا حاجز 4,350 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وتنامي التوقعات بتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات التيسير النقدي. وقد انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على قيمة احتياطيات الذهب في العالم العربي، ولا سيما لدى الدول الخمس الأكبر من حيث حجم الاحتياطي، التي شهدت قفزة واضحة في إجمالي قيمة مخزونها من الأصفر. ويقدّم هذا التقرير تفصيلية لكيفية تأثير هذا الارتفاع القياسي على احتياطيات ولبنان والجزائر والعراق وليبيا خلال عام 2025، وفق ما ذكرت .



واتّبع نهجًا نشطًا في زيادة احتياطياته من الذهب، فرفعها منذ 2012 بأكثر من 157 طنًا ضمن استراتيجية لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على النفط، ليصل رصيده إلى 162.7 طن بقيمة 21.6 مليار دولار مطلع 2025. وقد جاءت هذه الزيادة عبر سلسلة مشتريات سنوية بارزة جعلته رابع أكبر دولة عربية من حيث الاحتياطي.

1.

تتصدّر السعودية من حيث حجم احتياطي الذهب، الذي بلغ 323.1 طن حتى مابوا أيار 2025، أي ما يعادل نحو 29.6% من إجمالي احتياطي الذهب لدى أكبر 5 دول عربية من حيث الاحتياطات، والبالغ 1,092.8 طن، وفقًا لأحدث بيانات مجلس الذهب العالمي. ومع وصول أسعار الذهب إلى 4,126 دولارًا للأونصة في 23 تشرين الأول 2025، ارتفعت القيمة الإجمالية لاحتياطي المملكة إلى 42.8 مليار دولار. وعلى الرغم من أن حجم احتياطي السعودية لم يتغير منذ كانون الثاني 2016، حين أضافت آخر مرة نحو 0.16 طن، فإن قيمته قفزت بنحو 31.5 مليار دولار خلال تلك الفترة، مدفوعة بارتفاع أسعار

الذهب بنسبة 276%. ويعكس هذا النمو تماشي المملكة مع مستهدفات رؤية 2030، لتعزيز الموارد المالية، وتنويع ركائز الاستقرار الاقتصادي.



2.

رغم الأزمة الاقتصادية الممتدة التي تمرّ بها الدولة، حافظ على احتياطي الذهب دون تغيير، ليستقر عند 286.8 طن حتى آذار

2025، بقيمة تتجاوز 38 مليار دولار، ما يجعل لبنان ثاني أكبر دولة عربية من حيث احتياطي الذهب. إلا أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ضغوط حادة، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسة 7.5 في عام 2024، مقارنة بتراجع بسيط بلغ %0.7 في العام الأسبق، وفقًا لتقديرات . كما سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا سنويًا نسبته 14.2% في آب 2025، مقارنة بالشهر نفسه لعام 2024، حسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي.



3. الجزائر

نحتل الجزائر المرتبة الثالثة عربيًا في حجم احتياطي الذهب، إذ بلغ 173.6 طن في تموز 2025،

بقيمة تُقدَّر بنحو 23 مليار دولار، وهو مستوى مستقر منذ أيار 2019. وحسب بنك الجزائر، تراجع قائم احتياطات الصرف الرسمية إلى 68.3 مليار دولار في نهاية عام 2024، مقارنة ب69.8 مليار دولار في 2023، ما يكفي لتغطية نحو 15 شهرًا من الواردات.



4. العراق

بخلاف كل من السعودية ولبنان والجزائر، التي لم تُجرِ أي تغييرات على احتياطياتها من الذهب منذ سنوات، بيعًا أو شراءً، يعكس حلول العراق في المركز الرابع عربيًا، نهجًا نشطًا في تراكم النفيس. فمنذ عام 2012، رفع العراق احتياطياته بأكثر من 157 طنًا، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع أصوله، وتقليل اعتماده على عائدات النفط. وبحلول كانون الثاني 2025، بلغ احتياطي الذهب لدى العراق 162.7 طن، بقيمة 21.6 مليار دولار. وقد شهدت تلك الفترة زيادات بارزة، أهمها 23.9 طن في عام 2012، و12.4 طن في 2013، و47.6 طن في 2014، وهي أكبر زيادة سنوية مُسجَّلة، بالإضافة إلى 6.5 طن في 2018، و0.1 طن في عام الجائحة 2020، و33.9 طن في 2022، عام الحرب الروسية، و12.3 طن في 2023، عام تصاعد الصراع في غزة، و20.1 طن في 2024، وأخيرًا 0.03 طن في كانون الثاني 2025.



5. ليبيا

تُعد ليبيا خامس أكبر دولة عربية من حيث احتياطي الذهب، الذي بلغ 146.7 طن حتى آب 2025، بقيمة تقدَّر بنحو 19.5 مليار دولار، بعد تسجيل الأونصة 4,126 دولارًا في 23 تشرين الأول 2025. وخلال عام 2011، مع تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد، اضطرت ليبيا إلى بيع نحو 27.2 طن من الذهب، ثم بعد 11 عامًا من استقرار الاحتياطيات، أضافت 30 طنًا في حزيران 2023.

منذ ذلك الحين، أسهم الارتفاع الحاد في أسعار الذهب بنسبة 112.3% برفع قيمة احتياطي البلاد بنحو 10.3 مليار دولار، ما رسَّخ مكانة المعدن الأصفر كأداة دفاع مالية لمواجهة التقلبات الاقتصادية.





