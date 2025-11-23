الصين تطرح قهوة جديدة بنكهة "الصراصير والنمل"

الصفحة الرئيسية
فرنسا ترفض مقترح عودة صيغة "مجموعة الثماني"
2025-11-23 | 03:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
2 شوهد
السومرية نيوز
– علم وعالم
يقدم
متحف
حشرات في المدينة مشروب القهوة الفريد المخلوط بمسحوق الصراصير وديدان الطحين المجففة، والذي يباع بسعر 45 يوانا للكوب.
ووصف المتذوقون
نكهة
المشروب بأنها "تحمل طعما محروقا مع حموضة خفيفة"، وفقا لتقرير نشرته "ذا كوفر".
وأوضح أحد العاملين بالمتحف: "طرحنا هذا المشروع في نهاية يونيو، وحظي باهتمام واسع على الإنترنت مؤخرا".
وأضاف أن المتحف باع أيضا مشروبات مصنوعة من النمل وعصارة نبات الإبريق الهاضمة، حيث كان مشروب النمل متاحا خلال فترة الهالوين فقط.
وللتأكيد على سلامة المكونات، أشار الموظف إلى أن جميع المكونات مستوردة من متاجر الأعشاب الطبية التقليدية، موضحا أن الطب الصيني التقليدي ينظر إلى مسحوق الصراصير كداعم للدورة الدموية، بينما تعتبر ديدان الطحين مصدرا غنيا بالبروتين لدعم المناعة.
وعن تجربة التذوق، لاحظ الموظف أن مشروب النمل يتميز بحموضة واضحة، بينما يشبه مشروب نبات الإبريق القهوة العادية.
وأشار إلى أن الفئة الرئيسية من العملاء هم الشباب الفضوليون، بينما يتجنب الآباء المشروب لتحفظهم على فكرة الصراصير، ويباع يوميا أكثر من 10 أكواب من المشروب.
وهذه ليست أول ابتكار من نوعه في
الصين
، ففي وقت سابق هذا العام، فقد قدم مقهى في يوننان قهوة مخلوطة بديدان مقلية، بينما يضيف مقهى في جيانغشي الفلفل الحار إلى مشروبات اللاتيه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
