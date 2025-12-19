المذنب 3I/ATLAS في أقرب نقطة له من الأرض اليوم

– منوعات

أفاد علم الفلك الشمسي أن المسافة بين المذنب 3I/ATLAS والأرض حتى يوم 22 كانون الأول، ستبقى ثابتة تقريبا- حوالي 500000 كيلومتر.

ويشير خبراء المختبر، إلى أن "المذنب 3I/ATLAS كان في الساعة السابعة بتوقيت من صباح يوم الجمعة 19 كانون الأول الحالي في اقرب نقطة له من الأرض حوالي 500 ألف كيلومتر وستبقى هذه المسافة ثابتة إلى يوم 22 كانون الأول الحالي وبعدها سيبتعد المذنب بسرعة عن الأرض".

ووفقا للمختبر، المذنب 3I/ATLAS هو حاليا ثالث ألمع مذنب في السماء، ومع ذلك لا يمكن رؤيته إلا باستخدام تلسكوب مهني.

ولكن يمكن تحديد موقعه باستخدام تطبيقات الخرائط النجمية على الإنترنت، بالإضافة إلى رصد النجوم الكبيرة القريبة منه، مثل السماك الرامح (Arcturus) والشعرى اليمانية (Sirius) والشعرى (Procyon). وأن أقرب نجم إلى المذنب 3I/ATLAS في السماء خلال هذه الأيام هو نجم قلب الأسد (Regulus)، وهو ألمع نجم في كوكبة قلب الأسد.

ويظهر المذنب فوق الأفق في حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشرة مساء بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة، إلى أن المذنب 3I/ATLAS هو ثالث جرم سماوي يكتشفه علماء الفلك بعد اكتشاف الكويكب "أومواموا" في خريف عام 2017، والمذنب 2I/Borisov الذي اكتشفه الفلكي الروسي في آب 2019. ويعتقد العلماء أن المذنب لا يشكل أي خطر على الأرض.