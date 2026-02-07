راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل يعود.. تحذير من "مفاجأة" بعد اسبوع

وعلى اساس استعراض اصطفاف الكواكب الحالي وتاثيره على قشرة الارض، قال هوغربيتس ان اقتران الارض والقمر والمشتري بين 13 و15 شباط الحالي يمكن ان يزيد النشاط الزلزالي، وقد تكون هناك "مفاجأة".ورغم الهجوم المتواصل عليه من قبل علماء الجيولوجيا والفلك، فإن الراصد الهولندي يصر على نظريته التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التي تضربها، وهي ما سمّاها "الكواكب" وتأثيرها على الكرة الأرضية.