الخزانة الأميركية: نكثف عمليات تتبع الأموال الإيرانية

اكدت وزارة ‌‏الخزانة الأميركية، اليوم الاحد، انها تكثف عمليات تتبع الأموال الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلامية عن بيان للخزانة قوله ان "النظام الإيراني يحوّل الأموال للخارج هربا من التضخم".

وأضافت "نكثف عمليات تتبع الأموال الإيرانية".

