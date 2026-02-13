"حلقة النار".. تحذير من النظر للسماء يوم الثلاثاء

يتزامن هذا الكسوف الذي يسمى "حلقة النار" مع يوم تحري شهر رمضان، وهو مشهد فلكي نادر أثار تساؤلات حول إمكانية تأثيره على رؤية وإعلان بداية الشهر الفضيل، ويحدث عند لحظة الاقتران حين يمر القمر أمام الشمس وهو في نقطة أبعد نسبيًا عن الأرض، فيبدو من أن يغطي قرصها بالكامل، فتظهر الشمس كحلقة مضيئة تحيط بقرص مظلم، ومع ذلك، فإن هذا الكسوف لن يكون مرئيًا في العالم العربي، إذ ستقتصر الكاملة على مناطق من القارة القطبية الجنوبية، ويظهر جزئيًا في أجزاء من الجنوبية وجنوب أفريقيا.