مذنب "ثمل" مشبع بالكحول بشكل غير مسبوق

علم وعالم

2026-03-14 | 02:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مذنب &quot;ثمل&quot; مشبع بالكحول بشكل غير مسبوق
423 شوهد

السومرية نيوز – علم
كشف علماء فلك عن اكتشاف علمي لافت يتعلق بالمذنب الغامض 3I/ATLAS، إذ تبين أنه يحتوي على كميات هائلة من جزيئات الميثانول (الكحول)، تفوق ما تم رصده في أي مذنب معروف داخل مجموعتنا الشمسية.

ويُعد هذا المذنب ثالث زائر بينجمي يتم رصده أثناء مروره عبر النظام الشمسي، بعد المذنبين الشهيرين “أومواموا” و”بوريسوف”، وهو ما يمنح العلماء فرصة نادرة لدراسة كيمياء الأنظمة الكوكبية خارج نظامنا الشمسي.
وباستخدام مرصد “ألما” (ALMA) في تشيلي، رصد فريق دولي من العلماء المذنب في أواخر عام 2025 أثناء اقترابه من الشمس. ومع ارتفاع حرارة سطحه الجليدي، بدأ بإطلاق الغازات والغبار مكونا هالة مضيئة حول نواته تُعرف باسم “الذؤابة”، ومن خلال تحليل مكونات هذه الهالة تمكن العلماء من تحديد التركيبة الكيميائية للمذنب.
وأظهرت النتائج مفاجأة كبيرة، إذ تبين أن المذنب يحتوي على نسبة غير مسبوقة من الميثانول مقارنة بسيانيد الهيدروجين، وهو جزيء عضوي شائع في المذنبات. ووفقا للقياسات، تراوحت نسبة الميثانول إلى سيانيد الهيدروجين بين 70 و120 في تواريخ رصد مختلفة، ما يجعله في صدارة أغنى المذنبات المعروفة بالميثانول.
وقال البروفيسور ناثان روث من الجامعة الأمريكية، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، إن مراقبة هذا المذنب تشبه الحصول على “بصمة” من نظام شمسي آخر، موضحا أن التفاصيل تكشف عن مكوناته وهو يطلق الميثانول بكثافة غير معتادة في مذنبات مجموعتنا الشمسية.
وتشير هذه النتائج إلى أن المادة الجليدية التي تشكل منها المذنب تكونت أو تعرضت لظروف مختلفة تماما عن تلك التي شكلت معظم مذنبات النظام الشمسي.
وكانت أرصاد سابقة أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد أظهرت أن ذؤابة المذنب كانت غنية بثاني أكسيد الكربون عندما كان بعيدا عن الشمس، فيما أضيف الميثانول الآن إلى قائمة مكوناته غير الاعتيادية.
كما كشف التصوير عالي الدقة لمرصد “ألما” أن سيانيد الهيدروجين ينبعث بشكل أساسي من نواة المذنب، وهو السلوك الطبيعي للمذنبات، في حين ينطلق الميثانول من مصدرين هما نواة المذنب نفسها وحبيبات جليدية دقيقة في الهالة المحيطة به، تعمل كمذنبات صغيرة إذ يتحول الجليد بداخلها إلى غاز عند تسخينه بأشعة الشمس مطلقا الميثانول.
ورغم أن هذه الظاهرة رُصدت في بعض مذنبات مجموعتنا الشمسية، فإنها المرة الأولى التي يتم فيها تسجيلها بهذا التفصيل في جسم قادم من نظام نجمي آخر.
ولا يزال العلماء يحاولون فهم سبب هذه الكمية الكبيرة من الكحول في المذنب، إذ تطرح نظريتان غير محسومتين حتى الآن: الأولى تفترض أنه تشكل في منطقة شديدة البرودة داخل نظامه النجمي الأم، ما سمح له بالاحتفاظ بكميات أكبر من المواد المتطايرة مثل الميثانول، بينما ترجح الثانية أن رحلته الطويلة التي استمرت نحو سبعة مليارات سنة عبر الفضاء عرضته لأشعة كونية عالية الطاقة أدت إلى تغييرات في تركيبته الكيميائية.
وفي الوقت الحالي يواصل المذنب 3I/ATLAS رحلته عبر النظام الشمسي مبتعدا إلى الأبد، بعدما وصل هذا الأسبوع إلى أقرب نقطة له من كوكب المشتري، تاركا للعلماء بصمة كيميائية فريدة من نظام شمسي آخر وأسئلة علمية جديدة بانتظار الإجابة.
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
الحـ.شد بين نارين… المشاركة في الحـ.رب أم تجنبها؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-13
Play
الحـ.شد بين نارين… المشاركة في الحـ.رب أم تجنبها؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-13
Play
العراق في دقيقة 13-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-13
Play
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-13
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الإستغلال الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-13
Play
الإستغلال الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-03-13
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
لا قمارة ولا زجاج... حدّاد سيارات يبتكر موديل خاص! - سوشيل رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-13
Play
لا قمارة ولا زجاج... حدّاد سيارات يبتكر موديل خاص! - سوشيل رمضان - حلقة ٢٤ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-13
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اخترنا لك
سر ليلة القدر في رمضان
09:24 | 2026-03-09
عبارات ورسائل تهنئة بشهر رمضان المبارك.. اليكم مجموعة منها
06:24 | 2026-02-18
"حلقة النار".. تحذير من النظر للسماء يوم الثلاثاء
05:18 | 2026-02-13
ثورة في عالم السينما الرقمية.. "Seedance 2.0" من ByteDance يلغي الفوارق بين الحقيقة والخيال
07:43 | 2026-02-12
الخزانة الأميركية: نكثف عمليات تتبع الأموال الإيرانية
12:43 | 2026-02-08
راصد الزلازل الهولندي المثير للجدل يعود.. تحذير من "مفاجأة" بعد اسبوع
03:49 | 2026-02-07

