عالم فلك يحسم الجدل بشأن وجود كويكبات تهدد الأرض حاليا

وقال: "لا توجد حاليا أي أجسام تشكّل تهديدا حقيقيا للأرض، لكن هذا لا يعني أننا نستطيع الاطمئنان تماما؛ إذ لا يتجاوز عمر هذه الأجسام في الواقع 10 ملايين سنة. وخلال هذه الفترة، إما أن تصطدم بكوكبنا أو بالشمس، أو تغادر النظام الشمسي. لذلك، تبقى المراقبة المستمرة ضرورية، إذ قد يظهر جسم يشكّل تهديدا حقيقيا للأرض".ودعا جيليزنوف إلى إجراء تقييم موضوعي لاحتمال اصطدام كويكب بالأرض.وقال: "نحن على يقين من أن ذلك سيحدث، فقد يقع خلال عشر سنوات أو ربما بعد عشرة آلاف سنة، ولا نعلم متى تحديدا، لكنه سيحدث عاجلا أم آجلا".وأشار عالم الفلك إلى أنه تم تطوير طرق لتجنّب خطر الاصطدام الكارثي.وقال: "إذا تم رصد جسم في مسار تصادمي مع الأرض، فإن أنجع وسيلة لمنع ذلك هي تغيير مساره. وقد أُجريت تجارب عملية في هذا المجال؛ فعلى سبيل المثال، في عام 2022، تمكّن العلماء من تغيير مسار الكويكب ديمورفا عبر اصطدام مركبة فضائية به".