تحذير من نيزك يصطدم بالارض

ووفقا له، قد تكون هذه الكويكبات مخفية بفعل ، ما يصعّب رصد حركتها. ونظريا، يمكن أن تصطدم بالأرض، كما حدث في حادثة نيزك .ويحذّر العالم من وجود مجموعة من الكويكبات تُعرف باسم "أتيرا" (Atira asteroids)، تقع مداراتها داخل مدار الأرض. وتقترب هذه الأجرام السماوية، التي يزيد عددها على 30 جرما، من الأرض من جهة الشمس، ولا يمكن رصدها إلا عند الفجر أو الغسق، ما يجعلها تشكّل خطرا حقيقيا للاصطدام بالأرض، كما حدث مع نيزك تشيليابينسك الذي جاء من اتجاه الشمس، الأمر الذي جعل رصده شبه مستحيل بالوسائل الأرضية.ويؤكد جيليزنوف أن اصطدام كويكبات بهذا الحجم يحدث مرة واحدة تقريبا كل قرن. ويشير إلى أنه يمكن اعتبار حادثة نيزك تشيليابينسك، الذي انفجر على ارتفاع 25 كيلومترا، بمثابة ضربة حظ، إذ إن انفجاره على ارتفاع أقل بخمسة كيلومترات كان من شأنه أن يدمّر نصف المدينة.كما يوضح أنه لا يمكن تتبّع مثل هذه الأجسام بفعالية إلا باستخدام تلسكوبات مُثبتة في مدار حول الأرض، إلا أن هذه المشاريع لا تزال قيد التطوير.