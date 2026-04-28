العالم على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة

وجاء في تقرير صادر عن المركز:"سيتمكن سكان والعديد من البلدان حول العالم من رؤية القمر في حالة البدر المكتمل مرتين خلال شهر مايو القادم: المرة الأولى سيكون القمر مكتملا في 1 ايار، والمرة الثانية في 31 ايار، ومعها سيظهر في السماء ما يعرف بـ (القمر الأزرق)".وأشار التقرير إلى أن تسمية "القمر الأزرق" تطلق على ثاني قمر مكتمل يظهر خلال شهر واحد، مؤكدا أن هذه التسمية لا علاقة لها بلون القمر على الإطلاق، والاسم مستوحى من التعبير الإنكليزي "once in a blue moon" أي "نادر الحدوث"، إذ تعتبر هذه الحالة نادرة في دورات اكتمال القمر.ووفقا لعلماء الفلك فإن القمر يكتمل ويظهر على هيئة بدر مرة كل 29.53 يوما، أي خلال فترة أقصر بقليل من متوسط طول الشهر الميلادي، لذلك يظهر البدر الثاني خلال شهر أحيانا، ويطلق عليه اسم "القمر الأزرق" أو "القمر الأزرق الشهري"، كما يطلق اسم "القمر الأزرق العملاق" على هذه الظاهرة عندما يكون القمر مكتملا وموجودا في أقرب نقطة من الأرض، ويظهر في السماء بحجم أكبر مما يظهر فيه عادة عند اكتماله.