فوربس 2026: 22 مليارديراً من نجوم الفن والرياضة... من هم؟

ورغم اختلاف مجالاتهم بين السينما والموسيقى والرياضة، يجتمع هؤلاء المشاهير في قاسم مشترك واحد: الثروة الضخمة التي وضعتهم ضمن قائمة مليارديرات العالم.وفيما يلي 22 من المشاهير الأثرياء، المصنفين ضمن قائمة فوربس لمليارديرات العالم لعام 2026، وفقا لصافي ثرواتهم.1. - الإخراج السينمائي وصناعة الأفلام - صافي الثروة: 7.1 مليار دولار العمر : 79 عاما - الجنسية: أميركي2. - الإخراج والإنتاج السينمائي - صافي الثروة: 5.2 مليار دولار العمر: 81 عاما - أميركي3. - كرة / ريادة الأعمال - صافي الثروة: 4.3 مليار دولار العمر: 63 عاما - أميركي4. فينسنت مكماهون - المصارعة الترفيهية وإدارة الأعمال - صافي الثروة: 3.6 مليار دولار العمر : 80 عاما - أميركي5. - الإعلام والتقديم التلفزيوني - صافي الثروة: 3.2 مليار دولار العمر: 72 عاما - أميركية6. جاي زي صافي - الموسيقى (راب) / استثمار - الثروة: 2.8 مليار دولار العمر : 56 عاما - أميركي7. تایلور سویفت - الغناء وكتابة الأغاني - صافي الثروة: مليارا دولار العمر : 36 عاما - أميركية8. کیم کارداشیان - الإعلام وريادة الأعمال - صافي الثروة: 1.9 مليار دولار العمر : 45 عاما - أميركية9. بيتر - الإخراج السينمائي - صافي الثروة: 1.9 مليار دولار العمر : 64 عاما ، نيوزيلندي10. ماجيك - كرة السلة / استثمار- صافي الثروة: 1.6 مليار دولار العمر : 66 عاما - أميركي11. تايغر وودز - الغولف - صافي الثروة: 1.5 مليار دولار العمر : 50 عاما - أميركي12. ديك وولف - الإنتاج التلفزيوني - صافي الثروة: 1.5 مليار دولار العمر : 79 عاما - أميركي13. بيري - التمثيل والإخراج والإنتاج - صافي الثروة: 1.4 مليار دولار العمر : 56 عاما - أميركي14. - كرة السلة / استثمار - صافي الثروة: 1.4 مليار دولار العمر : 41 عاما - أميركي15. - الغناء والموسيقى - صافي الثروة: 1.2 مليار دولار العمر : 76 عاما • أميركي16. ارنولد شوارزنيفر - السياسة / كمال الأجسام - صافي الثروة: 1.2 مليار دولار العمر : 78 عاما - أميركي17. جيري ساينفيلد - الكوميديا والتمثيل - صافي الثروة: 1.1 مليار دولار العمر: 21 عاما - أميركي18. - التنس - صافي الثروة: 1.1 مليار دولار العمر : 44 عاما • سويسري19. - الإخراج السينمائي - صافي الثروة: 1.1 مليار دولار العمر: 71 عاما - كندي20. ريانا - الغناء / ريادة الأعمال - صافي الثروة: مليار دولار العمر: 38 عاما • بربادوسية21. بیونسیه نولز - الغناء والأداء الفني - کارتر صافي الثروة: مليار دولار العمر : 44 عاما - أميركية22. دكتور دري - الموسيقى - صافي الثروة: مليار دولار العمر: 61 عاما – أميركي