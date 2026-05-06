فوربس 2026: 22 مليارديراً من نجوم الفن والرياضة... من هم؟

علم وعالم

2026-05-06 | 05:39
كشفت Forbes في تقريرها الصادر لعام 2026 عن 22 إسماً لامعاً نجحوا في تحويل شهرتهم إلى إمبراطوريات مالية، محققين أرقاماً قياسية في صافي الثروات.

ورغم اختلاف مجالاتهم بين السينما والموسيقى والرياضة، يجتمع هؤلاء المشاهير في قاسم مشترك واحد: الثروة الضخمة التي وضعتهم ضمن قائمة مليارديرات العالم.

وفيما يلي 22 من المشاهير الأثرياء، المصنفين ضمن قائمة فوربس لمليارديرات العالم لعام 2026، وفقا لصافي ثرواتهم.
1. ستيفن سبيلبرغ - الإخراج السينمائي وصناعة الأفلام - صافي الثروة: 7.1 مليار دولار العمر : 79 عاما - الجنسية: أميركي
2. جورج لوكاس - الإخراج والإنتاج السينمائي - صافي الثروة: 5.2 مليار دولار العمر: 81 عاما - أميركي
3. مايكل جوردان - كرة السلة / ريادة الأعمال - صافي الثروة: 4.3 مليار دولار العمر: 63 عاما - أميركي
4. فينسنت مكماهون - المصارعة الترفيهية وإدارة الأعمال - صافي الثروة: 3.6 مليار دولار العمر : 80 عاما - أميركي
5. أوبرا وينفري - الإعلام والتقديم التلفزيوني - صافي الثروة: 3.2 مليار دولار العمر: 72 عاما - أميركية
6. جاي زي صافي - الموسيقى (راب) / استثمار - الثروة: 2.8 مليار دولار العمر : 56 عاما - أميركي
7. تایلور سویفت - الغناء وكتابة الأغاني - صافي الثروة: مليارا دولار العمر : 36 عاما - أميركية
8. کیم کارداشیان - الإعلام وريادة الأعمال - صافي الثروة: 1.9 مليار دولار العمر : 45 عاما - أميركية
9. بيتر جاكسون - الإخراج السينمائي - صافي الثروة: 1.9 مليار دولار العمر : 64 عاما ، نيوزيلندي
10. ماجيك جونسون - كرة السلة / استثمار- صافي الثروة: 1.6 مليار دولار العمر : 66 عاما - أميركي
11. تايغر وودز - الغولف - صافي الثروة: 1.5 مليار دولار العمر : 50 عاما - أميركي
12. ديك وولف - الإنتاج التلفزيوني - صافي الثروة: 1.5 مليار دولار العمر : 79 عاما - أميركي
13. تايلر بيري - التمثيل والإخراج والإنتاج - صافي الثروة: 1.4 مليار دولار العمر : 56 عاما - أميركي
14. ليبرون جيمس - كرة السلة / استثمار - صافي الثروة: 1.4 مليار دولار العمر : 41 عاما - أميركي
15. بروس سبرينغستين - الغناء والموسيقى - صافي الثروة: 1.2 مليار دولار العمر : 76 عاما • أميركي
16. ارنولد شوارزنيفر - السياسة / كمال الأجسام - صافي الثروة: 1.2 مليار دولار العمر : 78 عاما - أميركي
17. جيري ساينفيلد - الكوميديا والتمثيل - صافي الثروة: 1.1 مليار دولار العمر: 21 عاما - أميركي
18. روجر فيدرر - التنس - صافي الثروة: 1.1 مليار دولار العمر : 44 عاما • سويسري
19. جيمس كاميرون - الإخراج السينمائي - صافي الثروة: 1.1 مليار دولار العمر: 71 عاما - كندي
20. ريانا - الغناء / ريادة الأعمال - صافي الثروة: مليار دولار العمر: 38 عاما • بربادوسية
21. بیونسیه نولز - الغناء والأداء الفني - کارتر صافي الثروة: مليار دولار العمر : 44 عاما - أميركية
22. دكتور دري - الموسيقى - صافي الثروة: مليار دولار العمر: 61 عاما – أميركي
