الارض معرضة لعواصف مغناطيسية اليوم وغدا

– عالم

حذّر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من حدوث عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض يومي 7 و8 ايار الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المختبر:"ستزداد احتمالية حدوث عواصف مغناطيسية قد تؤثر على الأرض في 7 و8 ايار الجاري نتيجة لزيادة متوقعة في سرعة الرياح الشمسية التي ستمر بالقرب من كوكبنا، في كل يوم من هذين اليومين، توجد فرصة بنحو 3/1 لحدوث عاصفة مغناطيسية قوية، أوعاصفة مغناطيسية متوسطة الشدة".

وأشار البيان إلى أن المجال المغناطيسي للأرض قد يتعرض لاضطرابات أقوى في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 ايار الجاري، بسبب ازدياد النشاط الشمسي.

وكان الشمسية التابع لأكاديمية العلوم الروسية قد أشار مؤخرا إلى ظهور بقع جديدة على الشمس نجمت عنها توهجات شمسية، محذرا من تأثيرات هذه التوهجات على كوكبنا.

تتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).