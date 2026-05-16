الأرض تبتعد عن الشمس لأقصى مسافة في 6 تموز.. وحقائق تفاجئ الكثيرين

وأوضحت رومينسكايا أن الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليلجي وليس دائرياً، لذلك تختلف المسافة بينهما على مدار السنة. وكانت الأرض قد مرت في الثاني من يناير الماضي بنقطة “الحضيض”، وهي أقرب نقطة إلى الشمس، بمسافة بلغت 147.1 مليون كيلومتر.وأضافت أن تغير الفصول لا يرتبط بقرب الأرض أو عن الشمس كما يعتقد البعض، بل يعود إلى محور الأرض أثناء دورانها، مشيرة إلى أن كثيرين يتفاجؤون بمعرفة أن الأرض تكون في أبعد نقطة عن الشمس خلال فصل الصيف وليس .