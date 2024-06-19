اعتقال متهم أقدم على قتل شقيقه وعائلته شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تم على الفور التوجه من قبل مفارز قيادتي الشرطة الاتحادية وشرطة بغداد الرصافة إلى مكان الحادث ليتم تشكيل فريق عمل مختص، حيث تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق وتبين قيام الجاني بقتل عائلة شقيقه المتكونة من (٣) أشخاص بعدة إطلاقات نارية من سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف إثر خلافات عائلية ولاذ بالفرار".وأضافت انه "تم إلقاء القبض على المنفذ بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له ضمن منطقة الشعب، وتم إيداعه التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".