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النجف.. قتيلان باندلاع نزاع عشائري والشرطة تعلق

أمن

2024-06-19 | 08:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
النجف.. قتيلان باندلاع نزاع عشائري والشرطة تعلق
10,411 مشاهدة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع نزاع عشائري في النجف، وفيما أشارت صحة المحافظة الى سقوط قتيلين، أكدت شرطة النجف فرض القانون والانتشار الأمني.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا وقع بين عشيرتين في منطقة الحيدرية بين النجف وكربلاء".
 
وأضاف المصدر أن "اطلاق النار طال فرق الدفاع المدني لمنعها من اطفاء حرق البيوت"، لافتاً الى "وجود أنباء عن سقوط قتلى من الطرفين".
 
الى ذلك ذكر اعلام صحة النجف لـ السومرية نيوز، أنه "حتى الان سقط قتيلان مع وجود جريحين حالتهم خطرة وتم نقل الجميع من مستشفى الحيدرية لمستشفيات النجف".
 
بدوره، قال اعلام مديرية شرطة النجف لـ السومرية نيوز، إنه "تم فرض القانون والانتشار الأمني فرض الهدوء في المنطقة وتم اخماد الحريق".
 
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