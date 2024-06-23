العثور على جثة شخص يعمل بمكتب نائب في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بالعثور على جثة شخص يعمل بمكتب نائب في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة ياسين خريبط قرب مخازن الكزيزة".

وأضاف المصدر أنه "تبين فيما بعد أن الجثة تعود لشخص يعمل في مكتب النائب رفيق الصالحي لشؤون العشائر تم خطفه وقتله"، مشيراً الى أنه "تم اعتقال المتهم بخطف وقتل المنتسب الذي يعمل في مكتب النائب رفيق الصالحي".

الى ذلك أفاد المصدر بـ"العثور على جثة مجهولة الهوية في منطقة ياسين خريبط في البصرة أيضاً تعود الى شاب مصاب بإطلاق ناري في الرأس".