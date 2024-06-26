تفاصيل اجتماع الأعرجي وقائد بعثة حلف الناتو في العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأعرجي استقبل قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق لوكاس سخروس والوفد المرافق له، إذ شهد اللقاء استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق".وبحث الجانبان – بحسب البيان - "سبل تعزيز التعاون والشراكة، فيما يتعلق بالاستشارة والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية".وشدد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية حريصة على استمرار التعاون والشراكة مع بعثة حلف الناتو وهي بعثة استشارية وليست قتالية، للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة بين الجانبين، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة"، وفقا للبيان.وأشار الى ان "الحكومة العراقية ماضية بتسهيل عمل البعثة، لتنفيذ مهامها الاستشارية في العراق".