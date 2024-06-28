الرابعة خلال يوم.. شاب ينتحر بإطلاق النار صوب رأسه في اليرموك

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "شابا يقدر عمره بين 20 - 25 سنة قام بالانتحار بأسلوب إطلاق النار على رأسه من سلاح نوع مسدس غير معروفة عائديته ضمن حي الداخلية في منطقة اليرموك".وأشار الى انه "دونت أقوال والدته التي أفادت بانه يعاني من مرض نفسي ودائما ما يقوم بتهديدها بالانتحار".