شجار ينتهي بمقتل وإصابة شخصين ببغداد.. شكوى ضد 8 متورطين أحدهم منتسب

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة لم تعرف اسبابها وقعت في منطقة حي الرسالة ضمن جانب الكرخ، ثم تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر".واضاف، ان "قوة امنية وصلت مكان الحادث واخذت اقوال ذوي المجنى عليه والتي قدمت شكوى ضد 8 أشخاص متورطين في الشجار بينهم موظف في دائرة الإصلاح والثاني منتسب في جهاز أمني".