ستراتيجية "الصيد المفاجئ".. السيطرات الوقتية تصطاد 16 متهمًا وأسلحة ومخدرات ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بسيطراتها الوقتية المفاجئة، ومن خلال مفارزها المشتركة القت القبض على (16) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم منتحل صفة رسمية، ومطلوبين قضائياً بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة)".وأضافت انها "ضبطت (8) مسدسات وبندقيتين اثنتين وعددا من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".