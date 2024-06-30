بسبب مكان ركن سيارة.. اعتداء شخصين على مواطن بالأسلحة البيضاء ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "اقدم شخصين على الاعتداء على مواطن بالأسلحة البيضاء (سكين) بسبب ركن العجلة بالقرب من دارهم ضمن الكسرة في منطقة الاعظمية ما اسفر عن اصابة المواطن بجروح خطيرة ".وأضاف: "تم تشكيل فريق عمل ومتابعة كاميرات المراقبة وتم القبض على احدهم والذي يعمل منتسب في الدفاع حيث قام بتهديد المواطن بالقتل ".وأشار المصدر الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وايداعه التوقيف".