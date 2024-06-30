مقابل المال.. اعتقال شخص يمتهن "الدكات العشائرية" في بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال شخص يمتهن الدكات العشائرية" مقابل مبالغ مالية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم القبض على شخص يمتهن القيام بالدكات العشائرية مقابل مبالغ مالية ضمن منطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن المعتقل "مطلوب على قضايا قانونية اخرى منها السرقة لعدد من مراكز الشرطة شرق العاصمة".

و"الدگة العشائرية" هي أن يقوم أفراد عشيرة ما بالهجوم على منزل أو سكن الخصم من العشيرة الأخرى، ويطلقون النار ويمهلون الخصم ثلاثة أيام حتى يأتي ويحتكم لديهم.