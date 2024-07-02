مصرع امرأة جراء انفجار "غسالة" بمخيم للنازحين في دهوك

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، ان "امرأة لقيت مصرعها بعد انفجار غسالة أرسلت إلى عائلتها من سنجار".واضاف، ان " المرأة على صلة بحزب العمال الكردستاني"، مشيرا الى ان "الحادث عبارة عن عمل تخريبي".ويقع مخيم خانكي في قضاء سميل بمحافظة دهوك، وتم بناؤه عام 2014 لاستيعاب لاجئي سنجار.