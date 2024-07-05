بغداد.. مقتل شخص بمشاجرة ومصرع آخر بانفجار اطار "تريلة"

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين شخصين اثنين لم تعرف أسبابها ثم تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة حي الفرات"، مبيناً أنها "اسفر عن مقتل أحد اطرافها واعتقال الجاني".من جهة أخرى، أشار المصدر إلى "مصرع شاب تولد 2003 صادف مروره لحظة انفجار اطار "تريلة" ضمن منطقة النباعي في قضاء الطارمية"، لافتا الى انه "تم التحفظ على سائق اللوري كاجراء اصولي".