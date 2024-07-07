اعتقال منتسب أمني بتهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة اعتقلت، اليوم، رجل أمن منسوب الى وزارة الدفاع بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية".وأضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال جرت في أحد فنادق مدينة الكاظمية شمالي بغداد، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة".