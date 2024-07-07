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تحرك عسكري في الشمال وسط صمت حكومي مطبق
أمن
2024-07-07 | 13:35
Alsumaria Tv
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4,444 مشاهدة
السومرية نيوز – امني
تواصل القوات التركية توغلها في دهوك وامام انظار الجميع، وسط الحكومة الاتحادية في بغداد، أو حكومة الإقليم، فيما عبرت قوى سياسية عراقية عن رفضها لتوغلات أنقرة.
وكشف مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "هناك اعتقاداً بوجود اتفاق مضمر بين أنقرة من جهة، وبغداد وأربيل من جهة أخرى، يتضمن السماح للقوات التركية بملاحقة عناصر (حزب العمال الكردستاني)، داخل الأراضي العراقية".
ونفّذت القوات التركية عمليات قصف بالطائرات والمدفعية، اليوم الأحد، على مواقع تابعة للعمال الكردستاني في وادي رشافة شمال دهوك.
ومع ذلك، لا يرى المصدر أن "التوغل التركي يمثّل جديداً؛ إذ يستمر منذ سنوات، وعادةً ما ينشط بين أشهر حزيران، تشرين الأول من كل عام؛ لأن الأجواء المناخية تسمح بذلك، وفي الشتاء تتراجع القوات التركية بسبب سوء الأحوال الجوية".
وتعليقاً على عدم إصدار الحكومة الاتحادية وسلطات الإقليم بيانات بشأن التدخل التركي، يقول المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني كفاح محمود للشرق الأوسط، إن "ما يحصل من تحركات تركية ليس جديداً، ويمتد لسنوات طويلة ماضية، هناك عشرات القواعد التركية المنتشرة شمال دهوك وأربيل أيضاً، بسبب تواجد قوات (العمال الكردستاني) في أراضي كردستان للأسف الشديد".
ويضيف أن "الطرفين التركي والعمالي يريدان نقل صراعهما خارج الأراضي التركية، سواء في كردستان العراق، أو في سوريا، وربما في مناطق أخرى من محافظة نينوى، وضمنها القاعدة العسكرية في منطقة بعشيقة".
ويعتقد كفاح أن "هناك تعاوناً استراتيجياً بين حزب العمال، وأطراف مؤثرة في الحكومة، وهذا ما يفسّر صمت الحكومة الاتحادية، وحتى زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى بغداد لم تُنتج شيئاً".
ويتابع، أن "ما يحدث حالياً في دهوك وشمال أربيل بنحو 40 كيلومتراً من تدخّل تركيا بسبب صراعها مع حزب العمال، وهو تدخل مدعوم ربما باتفاقية قديمة بين أنقرة وبغداد، يتيح لكلا الطرفين التدخل بعمق نحو 5 كيلومترات في جانبي الحدود".
ويرى كفاح أن "حكومة الإقليم لا تستطيع أن تفعل شيئاً حيال التدخلات التركية؛ لأنها لا تمتلك قوات عسكرية تضاهي القوات التركية، فقوات البيشمركة غير مكلّفة بالاشتباك مع القوات التركية أو غيرها، وهذه من المهام السيادية المرتبطة بالحكومة الاتحادية التي لديها 3 فرق عسكرية منتشرة بين المثلّث العراقي التركي السوري، إلى المثلث العراقي الإيراني التركي، لكن هذه القوات غير مجهّزة بالأسلحة المناسبة".
من جهته، دعا تحالف قيم، الذي يضم معظم الحركات والأحزاب المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي العراقي، إلى "اتخاذ مواقف مناسبة وقوية، لحماية المواطنين من القصف التركي لقضاء العمادية بمحافظة دهوك".
وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات التركية تستمر منذ فترة ليست قصيرة، بانتهاك السيادة العراقية، وتُواصل توغلها العسكري، والقصف شبه المستمر لمحافظة دهوك، وبشكل خاص لقضاء العمادية، مع تواصل الاستهتار حد إقامة معسكرات ونقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وتهجير عدد من المواطنين من قراهم، مما يدحض حجة الحكومة التركية، وادّعاءها بأنها تلاحق حزب العمال الكردستاني".
وأضاف: "حتى الآن لم يجرِ اتخاذ أي إجراء رادع لوقف هذه الانتهاكات، سواءً من القوات التركية، أو من حزب العمال الكردستاني، الذي يستخدم الأراضي العراقية في أنشطة تضر باستقرار وأمن بلدنا"، معلنا رفضه التام "لعدوان القوات التركية، وانتهاكها المستمر للسيادة".
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