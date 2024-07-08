ليست "عملية دهس".. كشف ملابسات جريمة قتل "غامضة" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد تسجيل إخبار عن حادث دهس ضمن الخط السريع في منطقة الشعلة ادى الى وفاة احد الأشخاص، وبعد إحالة الاوراق التحقيقية الى مديرية مكافحة اجرام بغداد باشرت المديرية بالتحري وجمع المعلومات حيث تبين انها جريمة قتل جنائية أثر مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم أدت الى اصطدام الضحية بالسياج الأمني ما ادى الى وفاته فوراً".وأشارت الى انه "تم القاء القبض على الجناة وتوقيفهم اصولياً وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات".مكافحة اجرام بغداد تكشف حادث دهس تبين انه جريمة قتل وتم القبض على الفاعلين بعد هروبهم لأكثر من محافظةبعد تسجيل إخبار عن حادث دهس ضمن الخط السريع في منطقة الشعلة ادى الى وفاة احد الأشخاص، وبعد إحالة الاوراق التحقيقية الى مديرية مكافحة اجرام بغداد باشرت المديرية بالتحري وجمع المعلومات حيث تبين انها جريمة قتل جنائية أثر مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم أدت الى اصطدام الضحية بالسياج الأمني ما ادى الى وفاته فوراً، تم القاء القبض على الجناة وتوقيفهم اصولياً وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات..