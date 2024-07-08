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عمليات بغداد تتحدث عن "حلول سريعة" تخص سيطرة الصقور

أمن

2024-07-08 | 17:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عمليات بغداد تتحدث عن &quot;حلول سريعة&quot; تخص سيطرة الصقور
621 مشاهدة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن "حلول سريعة" تخص عجلات الحمل بسيطرة الصقور غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان، "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، تفقد اللواء معاون قائد العمليات يرافقه العميد مدير سيطرات الكرخ وعدد من ضباط هيئة الركن وبجولة ليلية، الإجراءات الأمنية في سيطرة (الصقور) المدخل الغربي للعاصمة بغداد".
 
وأضاف البيان أن "ذلك جاء بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وايجاد الحلول المناسبة لتسهيل حركة العجلات بكافة انواعها والحيلولة دون تكدس عجلات الحمل والانتظار لاوقات طويلة في السيطرة انفاً بالاضافة الى الإطلاع عن كثب على عمل السيطرات الخارجية والوقوف على آلية التفتيش فيها".
 
ونقل البيان عن معاون قائد العمليات، تاكيده على "أهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل مرورهم دون التاثير على الإجراءات الأمنية المتبعة في عمل السيطرة".
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