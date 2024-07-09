الاسايش تصدر توضيحاً بشأن خلاف أوقع ضحايا في اربيل

وذكر بيان المديرية، انه "فيما يتعلق بحدوث خلاف اجتماعي بين سائق صهريج لنقل الوقود ومنتسب في طاقم الحراس الأمنيين بشركة كار، والذي أسفر للأسف عن مقتل حارس شركة كار وسائق الصهريج وإصابة اثنين آخرين، تظهر في مقطع فيديو الحادث عجلةٌ عسكرية حيث نشرت العديد من المواقع والصفحات ادعاءً مفاده بأن العجلة العسكرية تعود لمديريتنا، لكن في الحقيقة فأن هذه العجلة تُستَخَدم من قبل حرّاس شركة كار ولا تمت لمديريتنا بِصلّة".واكد البيان، ان "التحقيقات جارية في الحادث".