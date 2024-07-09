استهداف سيارة عسكرية تركية بقصف في دهوك

تعرضت سيارة عسكرية تركية، الأربعاء، لقصف في محافظة دهوك.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سيارة تركية تعرضت لقصف من قبل عناصر لحزب العمال بين العمادية ودير لوك".

وأضاف المصدر أن "عناصر حزب العمال كثفوا من وتيرة هجماتهم على الجيش التركي مؤخرا".