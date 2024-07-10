آليات عمليات بغداد تقتلع مولدات مخالفة للتسعيرة في حي الجهاد

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بحضور رئيس مجلس محافظة بغداد ومدير ناحية المأمون نفذت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية واجب الدعم والإسناد للجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الأهلية، وذلك بالاشتراك مع مفارز من جهاز الأمن الوطني ومراكز الشرطة في أحياء (الفرات، الجهاد) ضمن جانب الكرخ، حيث تمت إزالة المولدات المخالف أصحابها للتسعيرة الرسمية ضمن مناطق (حي الحسين، الرفاق، الديوان، الخارجية، المخابرات).ونوهت قيادة عمليات بغداد على "أصحاب المولدات الأهلية الإلتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة لتجنبهم المساءلة القانونية".وحدد مجلس محافظة بغداد تسعيرة الامبير الذهبي لشهري تموز واب عند 12 الف دينار، غير ان العديد من أصحاب المولدات تقاضوا بين 15 و20 الف دينار حسب المناطق.