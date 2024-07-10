مشاهد سينمائية وسط الدخان.. انقاذ أموال ومقتنيات وسط حريق منزل عائلة بصرية (فيديو)

واظهر مقطع فيديو اطلعت عليها السومرية نيوز، سيطرة عناصر الدفاع المدني على حريق اندلع داخل دار وإنقاذ أموال ومقتنيات شخصية وأجهزة هواتف افراد العائلة من النيران، فيما كشف مصدر امني ان الحريق وقع في منطقة الجنينة وسط البصرة.