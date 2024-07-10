أصحاب كراجات الطرق والأرصفة في قبضة القوات الأمنية

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى "گراجات" في منطقة اليرموك.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات لوقوف العجلات وفرض مبالغ مالية على المواطنين وذلك في منطقة "اليرموك" بجانب الكرخ".

وأضافت ان "ذلك جاء ضمن الخطط الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المتجاوزين على الممتلكات العامة والخاصة".