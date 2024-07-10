30 أسرة عراقية تتعرض الى قصف بالقذائف

السومرية نيوز - امن

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بسقوط قذائف هاون على قرية تسكنها 30 عائلة في دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية نوز، ان "قذائف هاون سقطت على قرية "سركلي" في حدود ناحية "ديرلوك" بمحافظة دهوك دون أن تسفر عن إصابات".

وأضاف ان "سقوط القذائف أدت الى اثارة الخوف والقلق بين أهالي القرية".

وتنتمي قرية سركي التي يسكنها أكثر من 30 عائلة إلى ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك.