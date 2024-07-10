في بغداد.. اعتقال مطلوب بتهمة اختلاس أموال الدولة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال شخص مطلوب بتهمة اختلاس أموال الدولة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية القت القبض على شخص صادر بحقه حكم غيابي من محكمة قوى الامن الداخلي ست سنوات مع غرامة مالية 90 مليون دينار عراقي بتهمة اختلاس اموال الدولة".

وأضاف المصدر أن "المعتقل كان احد منتسبي الداخلية عام 2007 وتم القبض عليه في المشاهدة ضمن قضاء الطارمية".