بينهم عصابة للسرقة.. اعتقال 12 متهماً بقصايا مختلفة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة ومرتكبي النزاعات العشائرية (ارهاب الاحياء السكنية) والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، ومن خلال اجراء ممارسات امنية وتجوال للدوريات من إلقاء القبض على 12 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت انه "بين المعتقلين (عصابة للسرقة) مكونة من شخصين اثنين اعترفا خلال التحقيق الاولي على تنفيذ العديد من عمليات السرقة والقتل تم اعتقالهم وبالجرم المشهود بعد سرقتهم لدراجة نارية وضبط بحوزتهم مسدس غير مرخص".وأشارت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".