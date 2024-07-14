بعد اشتباك ديالى الدامي.. قتلى بتبادل إطلاق نار بين الاسايش وداعش في كركوك

وقالت مديرية اسايش كركوك، انه في الساعة الـ8:00 من صباح اليوم اشتبكت قوات مديرية الامن (الاسايش) بمحافظة كركوك في ناحية (قره هنجير) بهدف اعتقال اثنين من مسلحي داعش نتيجة الحصول على معلومات مسبقة ومراقبة ومتابعة دقيقة، وعلى إثر ذلك قُتل إرهابي بينما أُصيب إرهابي آخر بجروح".وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من اشتباكات مع عناصر داعش الإرهابي في احدى قرى محافظة ديالى أدت الى استشهاد ضابط ومنتسبين اثنين في الجيش العراقي، في نشاط إرهابي متزامن مع الاستعداد لزيارة عاشوراء.