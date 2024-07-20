العثور على جثة "مصري" داخل شقة في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "ورد اخبار بوجود رائحة كريهة تنبعث من داخل احد الشقق ضمن منطقة النعش في مدينة الكاظمية، تم التوجه الى المكان وتحديد البناية وكسر باب الشقة ليتبين وجود داخل الشقة شخص متوفي (مصري الجنسية) يبلغ عمره ٥٥-٦٠ عاما تقريبا".وأضاف، انه "لم يتم تحديد الاصابات ان وجدت كون الجثة متفسخة بشكل كامل"، مشيرا الى "رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي".