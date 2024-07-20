الأمن الوطني يعلن اعتقال أخطر قيادات "داعش".. هذا ما فعله

أعلن جهاز الأمن الوطني، مساء السبت، عن اعتقال أخطر قيادات تنظيم "داعش"، مشيرا الى اعترافه بوجود مقبرة تضم جثث شهداء.

وقال الجهاز في بيان، "بمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية إستمرت لأشهر تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من الإطاحة بأحد أخطر قياديي تنظيم داعش الإرهابي المكنى (أبو هبة) والمطلوب وفق المادة (4) إرهاب".

وأضاف البيان "بعد التعمق في التحقيق معه اعترف بانتمائه لصفوف التنظيم الإرهابي ضمن ما كان يسمى (ولاية الفلوجة) وشغل منصب المسؤول الأمني للولاية، كما واعترف عن وجود مقبرة تضم جثثاً لشهداء من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين العُزل الذين قام بأسرهم والمشاركة في قتلهم".

ولفت البيان الى أنه "بدلالته جرى كشف المكان للمقبرة ضمن قضاء الفلوجة وجرى استخراج رفاة الضحايا والبالغ عددهم (3) شهداء، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى باقي الضحايا"، ولم يحدد بيان الجهاز مكان اعتقاله.