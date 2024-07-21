شكاوى من "ازدواجية التعامل".. سيارات الوافدين "المظللة" تتجول بأريحية والمرور تلاحق العراقيين فقط

وأشعل هذا الأمر التساؤلات والغيظ في صدور العراقيين الممنوعين من تظليل العجلات رغم الشمس الحارقة والدرجات الخمسينية، فيما يسمح للعجلات الأجنبية المظللة بالتجول.وتساءل عدد من السائقين عن سبب "ازدواجية التعامل" حيث يلاحق عناصر المرور والقانون السائقين العراقيين الذين "يحظر عليهم تظليل عجلاتهم"، فيما تتجول عجلات أجنبية بأريحية في شوارع العراق وهي مظللة دون ايقافها او مساءلتها حتى.ورصد السائقون عجلة مظللة تحمل أرقاما إيرانية في احدى المحافظات العراقية، فيما ينطبق الامر على العجلات الخليجية التي تتجول في البصرة وحتى بغداد بزجاج مظلل دون ان تفرض عليها ضوابط وقوانين البلد.