بينهم نساء واطفال.. اعتقال 47 متسولاً ومخالفاً لشروط الإقامة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تستمر القطعات الامنية في قيادة عمليات بغداد ومن خلال اقسام قيادة شرطة الرصافة ومديرية شرطة نجدة الرصافة، بحملاتها لملاحقة عصابات التسول والقضاء على هذه الظاهرة في جميع مناطق الرصافة، حيث تم اعتقال (٤٧) متسولاً ومخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بينهم نساء وأطفال، وذلك ضمن مناطق (الكرادة، الزعفرانية، بغداد الجديدة، الشعب) بجانب الرصافة".وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مشيرة الى ان "قواتنا الامنية مستمرة بحملاتها في جميع المناطق بهدف منع هؤلاء المتسولين من التواجد في الشوارع والطرقات والتقاطعات العامة".