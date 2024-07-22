"اتفاق تاريخي".. ماذا يفعل وفد عراقي رفيع في واشنطن؟

السومرية نيوز – امني

بدأ وفد عراقي رفيع المستوى، ومسؤولون أميركيون، الاثنين، جولة جديدة من الحوار الأمني المشترك بين البلدين، بما في ذلك مستقبل التحالف الدولي.

ونقلت الشرق الأوسط عن مصدر عراقي قوله إن "فريقاً رفيع المستوى من العسكريين المتميزين العباسي وقادة عسكريين عراقيين في واشنطن من أجل التباحث حول ملف دييغو وجود تقدير دولي".

وأضاف المصدر المسؤول أن "الحوار يهدف إلى الشروع في بناء العلاقة بين العراق موسكو"، موسولين إلى أن "هذه الزيارات تأتي بعد أشهر من المشاركين بين اللجنة العسكرية العليا للطرفين".