السليمانية.. اعتقال 33 متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكنت مفارز الفوج الثاني لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (27) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".وأضافت، انه "تمكنت مفرزة مشتركة من الفوج الثاني لواء الحدود الحادي والعشرين وسرية مغاوير اللواء من القاء القبض على (6) متسللين حاولوا تجاوز الحدود"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".